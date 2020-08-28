Общество

Анна Кузыченко опровергла информацию о переходе школ Пскова на «дистанционку» с 20 сентября

Начальник управления образования администрации города Пскова Анна Кузыченко в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове опровергла информацию о том, что по учебным учреждениям якобы разосланы документы с информацией о начале дистанционного обучения 20 сентября.

«Это не достоверная информация. Ни у нас, ни у директоров школ, ни у педагогов, нет ни одного документа, в котором хоть как-то была бы обозначена эта дата... Если б была скрытая установка, что с 20 сентября мы идем на "дистанционку", никто бы не требовал с нас безумные объемы антисептиков, графики прихода в школу и ухода... Все было бы намного проще и без жесткого соблюдения временных рамок», - заявила начальник управления образования.

«Мы все верим в то, что, если каждый будет стараться соблюдать элементарные меры безопасности, мы все будем учиться очно, в привычном режиме, но с соблюдением новых санитарно-эпидемиологических требований», - добавила Анна Кузыченко.