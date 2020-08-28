Общество

Псковичей приглашают на открытие обновленного сквера имени 60-летия Октября

Открытие обновленного сквера имени 60-летия Октября (Сквера искусств) состоится в субботу, 29 августа, в 12.00. Как сообщили в администрации Пскова, жителей и гостей города приглашают принять участие в мероприятии.

С приветственными словами к псковичам обратятся официальные лица, а затем всех участников ждет культурно-развлекательная программа. Праздничная зона условно будет поделена на 3 площадки. Централизованная библиотечная система города Пскова организует выставку книг о парках России и мира, книгообмен, а также викторину, посвященную паркам и скверам города. Детская художественная школа представит выставку картин. Кроме того, развлекательную программу приготовил и Городской культурный центр.

Благоустройство сквера стало возможным благодаря участию администрации города Пскова в проекте LV-RU-021 «Планирование и управление зеленой городской средой для долгосрочного развития приграничных городов России и Латвии», который реализуется в рамках программы приграничного сотрудничества «Россия-Латвия» на период 2014-2020 годов.