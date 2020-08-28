Общество

Почти 25 тонн картофеля соберут осужденные в Псковской области

Почти 25 тонн картофеля соберут осужденные в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

«Высокая урожайность по сравнению с предыдущими годами обеспечена, в том числе, и за счет своевременной подготовки к уборочным мероприятиям», - пояснили в ведомстве.

Так, в исправительной колонии №4 в селе Середка Псковского района сотрудники производственной службы провели необходимый ремонт и техническое обслуживание сельскохозяйственной техники, навесного и прицепного оборудования. Кроме того, в необходимом количестве приобрели моторное топливо и обеспечили его запас на всю уборочную компанию.

Для работ по сбору урожая трудоустроено 10 осужденных, отбывающих наказание на участке колонии-поселения ИК-4.