Общество

Каждый младшеклассник в Пскове будет получать бесплатное горячее питание

Со 2 сентября каждый младшеклассник Пскова будет получать бесплатное горячее питание. Об этом сообщила в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове начальник управления образования администрации города Пскова Анна Кузыченко.

Напомним, обязательное бесплатное горячее питание учащихся начальных классов закреплено указом президента Владимира Путина. По словам гостьи студии, «есть в городе некие школы, где имеются замечания и предписания, касающиеся вентиляции, отсутствия посудомоечной машины, устаревшей плиты». «Но это не говорит о том, что мы не готовы и не будем кормить детей. Все школы города каждого, кто учится в 1-4 классах, будут кормить бесплатно. Дети, которые пойдут в первую смену, будут получить горячий завтрак, а во вторую смену - горячий обед», - заверила Анна Кузыченко. За родительскую плату младшему школьнику может быть дополнительно обеспечен обед или полдник.

«На сегодняшний день каждый ребенок из начальной школы со 2 сентября будет получать полноценное горячее питание. В независимости от того, в какой школе учится ребенок, меню будет унифицированным. Ознакомиться с ним родители смогут с 1 сентября на сайте школы своего ребенка. С вопросами и уточнениями по вопросам питания можно обращаться к директору школы», - сообщила начальник управления образования, не исключив возможность сбоев и непредвиденных ситуаций в первые недели организации бесплатного питания.