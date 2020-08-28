Общество

Семь человек заразились COVID-19 в отделении неврологии Псковской областной больницы

Всего семь человек заразились коронавирусом в отделении неврологии Псковской областной больницы. Об этом сообщил главный санитарный врач Псковской области Александр Нестерук в ходе заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусом 28 августа, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Кроме того, рассказал Александр Нестерук, активными остаются вспышки коронавируса в санатории «Гороховое озеро» (14 зараженных), в Крыпецком Иоанно-Богословском монастыре (25 инфицированных) и Псково-Печерском монастыре (20 случаев заражения).

Всего в регионе было зафиксировано 30 вспышек, в которых пострадали 724 человека (16% от общего числа зараженных). Александр Нестерук пояснил, что коэффициент распространения коронавируса в регионе составляет 0,85, свободны 409 коек для оказания помощи зараженным.

«Тенденция достаточно противоречивая, - считает он. - На эпидемиологической ситуации продолжает отражаться отказ части населения от ношения масок».

Александр Нестерук добавил, что порядка 33 тысяч людей сталкивались с коронавирусом, и большая часть из них не знала о заболевании.