Общество

Игровые комнаты и батуты разрешат посещать в Псковской области

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников призвал родителей и детей воздержаться от посещения игровых комнат и батутов. Об этом он сообщил в ходе заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусом 28 августа, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Михаил Ведерников пояснил, что батутам и игровым комнатам разрешат работать для того, чтобы «экономически поддержать» это направление малого бизнеса. «В ограниченном режиме можно пользоваться. Но лучше воздержаться», - отметил губернатор.

Кроме того, глава региона рекомендовал воздержаться от проведения детских дней рождения и иных праздников в детских комнатах. «Иначе соблюсти санитарные требования будет сложно», - сказал Михаил Ведерников.

Главный санитарный врач Псковской области Александр Нестерук пояснил, что при организации работы батутов и игровых комнат будут проводится дезинфекционные мероприятия. Детям будут обрабатывать руки при входе и на выходе, добавил он.