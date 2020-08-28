Общество

11 сентября учебный процесс в Псковской области организуют вне школ

11 сентября работа школ в Псковской области пройдет вне образовательных учреждений. Об этом сообщил председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов в ходе заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусом 28 августа, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Это будет связано с тем, что в образовательных организациях будут работать участковые избирательные комиссии, уточнил он. С комитетом по образованию Псковской области достигнута соответствующая договоренность.

Участковые избирательные комиссии в будут работать 11, 12 и 13 сентября с 8.00 до 20.00.

«Главное - обеспечить безопасность проведения голосования», - отметил Игорь Сопов и добавил, что УИКи будут работать в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора и Центральной избирательной комиссии.