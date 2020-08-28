Общество

Псковская область не перейдет к третьему этапу снятия ограничений по коронавирусу еще 2-3 месяца

Псковская область не перейдет к третьему этапу снятия ограничений по коронавирусу еще 2-3 месяца. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусом 28 августа, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Вы видите, насколько ювелирно мы стараемся принимать решения, балансируя между необходимостью сохранения и развития экономики и здоровьем наших граждан, - отметил он. - Впереди сложный этап, который продлится, может быть, два, может быть, три месяца. Я считаю, в течение этого времени говорить о снятии ограничений в рамках третьего этапа необходимости нет».

Михаил Ведерников пояснил, что с определенными ограничениями дана возможность работать практически всем отраслям. «Люди тоже могут с соблюдением требований спокойно передвигаться, заниматься спортом, посещать образовательные учреждения», - сказал он.

«От нашей с вами работы, общей ответственности зависит то, как этот период пройдет. Период будет не простой, но есть основания пройти его благоприятно, без серьезных издержек для экономики, без каких-то потрясений», - добавил Михаил Ведерников.