Общество

Псковичи предпочитают безналичный расчет в отделениях Почты России

Жители Псковской области стали чаще расплачиваться банковскими картами за почтовые товары и услуги. С начала текущего года совершено более 25 тысяч безналичных платежей, это в 2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФПС по Псковской области.

Посетители отделений почтовой связи могут оплатить банковской картой почтовые услуги, в том числе отправку посылок и экспресс-доставку, а также покупку конвертов, марок, канцелярской продукции, печатной периодики и различных товаров.

«Безналичный расчет - безопасный и быстрый способ оплаты, тем более в период неблагоприятной эпидемиологической обстановки в нашей стране. Для удобства наших клиентов в отделениях Почты России с высокоскоростным доступом в интернет установлено более 400 pos-терминалов по всему региону», – прокомментировал директор УФПС Псковской области Евгений Каратушин.

Современные почтовые технологии позволяют пользоваться популярным сервисом бесконтактной оплаты, погашать кредиты, доступно и снятие наличных средств с банковской карты любого банка или пополнение карты в случае необходимости в любом почтовом отделении. При этом операции по снятию и внесению наличных средств по карте «Почта Банка» комиссией не облагаются, по иным картам взимается комиссия.