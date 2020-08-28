Общество

Небезопасные белорусские консервы не пропустили в Псковскую область

Ввоз восьми центнеров небезопасных мясных консервов предотвращен в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

При проведении ветеринарного контроля на российско-белорусском участке государственной границы РФ в деревне Лобок запрещен ввоз 800 килограммов мясных консервов, которые перемещались из Республики Беларусь в Псков.

В ходе досмотра государственный инспектор управления установил, что продукция перемещается без ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих качество, безопасность и происхождение товара. Согласно маркировочным этикеткам, консервы произвело ООО «Бетпак». Также в отношении этого предприятия из-за повторного выявления ДНК курицы в консервах из говядины указанием Россельхознадзора с 28.07.2019 года введены временные ограничения на поставки продукции в Российскую Федерацию.

Перемещение восьми центнеров мясных консервов по таможенной территории Евразийского экономического союза запрещено. Оформлен акт о возврате груза в Республику Беларусь. По факту выявленного нарушения возбуждено дело об административном правонарушении.