Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Десантный взвод-2020
СберМаркет проанализировал покупки псковичей
Госаттестация риелторов упорядочит рынок недвижимости
Детские кружки и секции в Пскове ТОП-10
Собираемся в школу!
Лучший кофе в Пскове Ароматный и качественный
Рецепт идеального вечера
Вечное движение жизни
Медсправки Для водителей
Телефон прямого эфира 56-73-72
Ангелы не летают
Дмитрий Быстров о подготовке школ к учебному году
Партия полезных дел
Гонки по вертикали
В помощь бизнесу
 
 
 
ещё Общество 28.08.2020 08:282 Еще 25 человек заразились коронавирусом в Псковской области 28.08.2020 16:440 Учреждения допобразования Пскова начнут новый учебный год без ограничений 28.08.2020 16:430 В садик без родителей: коронавирусная адаптация 28.08.2020 16:310 Слет молодежных советов «С властью на равных» проходит в Псковской области 28.08.2020 16:300 Против полной отмены школьной формы выступила Анна Кузыченко 28.08.2020 16:240 Рабочую группу по реализации программы «Доступная среда» сформируют в Псковской области
 
 
 
Самое популярное 25.08.2020 12:3012 Александр Нестерук: Ситуация с распространением коронавируса в Псковской области ухудшается 22.08.2020 22:242 Бывшего следователя из Белоруссии задержали в Пскове 21.08.2020 14:5216 Взлетная полоса в ад 26.08.2020 14:0112 Двое детей погибли под колесами ВАЗа в Великих Луках. ФОТО и ВИДЕО 24.08.2020 08:123 Пятилетний ребенок выпал из окна в Пскове
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

В садик без родителей: коронавирусная адаптация

28.08.2020 16:43|ПсковКомментариев: 0

В одних садах детей забирают на улице, в других разрешают родителям помочь с переодеванием, но в группу доступа все равно нет. Как в Псковской области проходят в этом году адаптационные дни для малышей, которые впервые идут в детский сад, Псковской Ленте Новостей рассказали мамы и воспитатели.

«Дошкольные учреждения начинают работу после госприемки. Адаптационный период сохраняется, - подчеркнула начальник управления образования Пскова Анна Кузыченко в эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове 28 августа. - Изменилось то, что родитель не находится в группе. Два-три часа дети находятся в саду без присутствия родителей, плавно входят в режим».

Мы решили выяснить, как это происходит на практике.

Стой, кто идет!

Псковичка Наталья в этом году отвела сына в детский сад. Ребенок в семье единственный, а потому сравнить ей не с чем, и все коронавирусные ограничения воспринимаются, как должное.

«Привожу ребенка к порогу детского сада, в группу заходить нельзя, - рассказывает она, как устроен в этом году процесс. - Воспитатель принимает ребенка и уводит в группу. Сын начинал привыкать к садику с 15 минут, сейчас уже и на дневной сон остается. Реагирует не очень хорошо, когда я ухожу. Воспитатель какие-то приемы использует, например, новую игрушку показывает».

Еще одна псковская мама - не новичок во взаимодействии с детским садом. В прошлом году отвела старшего сына, этом осенью в коллектив дошкольников вольется младший. Ирина имеет возможность сравнить дни адаптации, так сказать, в реальном времени.

«В прошлом году я отводила ребенка и сама переодевала, какое-то время находилась с ним в саду, потом оставляла в группе, через какое-то время звонили воспитатели, что можно забирать. В этот раз сказали, что будут встречать на улице. В сад сын еще не пошел, пока проходим комиссию. Всем родителям даже не показывали группу, только родительскому комитету. Предупредили, что все обговорят, когда приведем ребенка в первый раз», - рассказывает Ирина.

Ничего страшного в такой ситуации она не видит, хотя немного и переживает за то, как ребенок справится с самообслуживанием, сможет ли переодеться сам.

«Даже с первым ребенком мне за это высказывали, - вспоминает женщина. - Ребенку три года, процентов двадцать детей могут в этом возрасте переодеваться и ходить в туалет без посторонней помощи».

Только спокойствие!

Педагоги дошкольного образования, как могут, успокаивают родителей.

«Переодеваться детям помогает младший воспитатель, - рассказала заместитель заведующего детском садом «Ягодка» Ирина Паламарчук. - Такие меры введены, чтобы не было скопления народа. Есть определенные трудности, но что мы можем с ними сделать? Дети достаточно хорошо адаптируются, проблем на данный момент нет».

«Мы встречаем родителей на улице, проводим деткам термометрию. На два часа пока что дети приходят, встречаем их на прогулке, родителей отпускаем, дети потихоньку заходят в группу. В индивидуальном порядке в масочке и бахилах разрешаем родителям проводить ребенка до группы, но в группу родители не заходят. На каждом входе стоит дозатор с антисептиком. Возможно, будут сложности, если детки начнут грустить. На сегодняшний момент все благополучно», - подтверждает слова коллеги заведующая детским садом «Золотой ключик» Майя Никитина.

Дозаторы - это подарок спонсора. О получении 360 устройств городское управление образования сообщило в последних числах августа. Ими оснастили 56 детских садов Пскова и 6 дошкольных отделений в школах. В ведомстве утверждают, что этого количества дозаторов для антисептика хватит на все входы и пищеблоки, что позволит соблюсти новые санитарные правила.

Мама Ирина советует родителям, отводя ребенка в садик, не обманывать, не говорить, мол, мама уходит на пять минуточек, если это не так. И рассказывать ребенку о плюсах садика: новые игрушки, друзья.

«Волноваться будем, но до паники доводить не нужно, ребенок это чувствует, - предупреждает она. - Если мама будет рыдать в три ручья, то ребенок скажет, что никуда не хочет. С первым ребенком я не хотела уходить из садика, воспитатели выпроваживали. При мне сын горевал, но через полчаса воспитатели звонили, рассказывали, что он переключился, играет. В саду дети развиваются намного быстрее, я по старшему это вижу. Они быстрее становятся самостоятельными, если видят, что сверстники умеют что-то еще неизвестное. Пусть пример и грубый, но даже если ребенок видит, как друг писает сам, он тоже захочет делать это без помощи. Трудности будут, не сомневаюсь, но привыкать надо».

Пандемия коронавируса катком прошлась по общественной жизни, изменила многие формы коллективного взаимодействия. Сейчас малыши рискуют запомнить вместо лица воспитателя - голубой прямоугольник маски. Сердца матерей и отцов, от которых приходится отрывать кровиночку, могут утешаться тем, что хотя бы начинается учебный год в садиках, как положено. Предсказывать, каким будет его окончание, не возьмется ни один астролог.

Юлия Магера

Теги: #дети #образование #коронавирус
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Поддерживаете ли вы идею выходного дня для родителей первоклассников 1 сентября?
В опросе приняло участие 392 человека
28.08.2020, 16:520 Санаторий «Череха» приглашает псковичей поправить свое здоровье 28.08.2020, 16:440 Учреждения допобразования Пскова начнут новый учебный год без ограничений 28.08.2020, 16:440 Александр Голышев: Не надо думать, что мы хапуги 28.08.2020, 16:430 В садик без родителей: коронавирусная адаптация
28.08.2020, 16:310 Слет молодежных советов «С властью на равных» проходит в Псковской области 28.08.2020, 16:300 Против полной отмены школьной формы выступила Анна Кузыченко 28.08.2020, 16:240 Рабочую группу по реализации программы «Доступная среда» сформируют в Псковской области 28.08.2020, 16:230 Завершена установка барьерного ограждения на дороге Новгородка - Пушкинские Горы
28.08.2020, 16:130 Александр Козловский о ситуации в Белоруссии и подготовке псковских единороссов к муниципальным выборам 28.08.2020, 15:592 Проблемы газификации нашего региона сейчас актуальны как никогда - Александр Котов 28.08.2020, 15:480 Заморозки придут в Псковскую область во второй половине сентября 28.08.2020, 15:372 Анна Кузыченко: Детские сады строятся — воспитателей не хватает
28.08.2020, 15:360 Проект «Билет в будущее» стартует в Псковской области в сентябре 28.08.2020, 15:200 Власти Пскова будут судиться с подрядчиком из-за недочетов при реконструкции Ботанического сада 28.08.2020, 15:160 Директор Псково-Изборского музея ответил на вопрос о своем преемнике 28.08.2020, 15:140 Спортшкола по плаванию «Барс» откроется в Пскове 1 сентября
28.08.2020, 15:060 Операцию делают 8-летней девочке, пострадавшей в резонансном ДТП в Великолукском районе 28.08.2020, 15:031 Александр Голышев усомнился в том, что псковичи достойны наследия своего города 28.08.2020, 14:562 Печать Псковской феодальной республики найдена в рамках реконструкции улицы Леона Поземского 28.08.2020, 14:480 Небезопасные белорусские консервы не пропустили в Псковскую область
28.08.2020, 14:380 «Двое на одного» с Александром Голышевым. ВИДЕО 28.08.2020, 14:333 13-летнюю велосипедистку сбил автомобиль на пешеходном переходе в Пскове 28.08.2020, 14:300 Анна Кузыченко опровергла информацию о переходе школ Пскова на «дистанционку» с 20 сентября 28.08.2020, 14:243 Псковская область не перейдет к третьему этапу снятия ограничений по коронавирусу еще 2-3 месяца
28.08.2020, 14:160 Александр Голышев рассказал, почему Псково-Изборский музей все еще не стал федеральным 28.08.2020, 14:150 11 сентября учебный процесс в Псковской области организуют вне школ 28.08.2020, 14:040 Игровые комнаты и батуты разрешат посещать в Псковской области 28.08.2020, 14:020 Псковичка незаконно прописала в своей квартире двух иностранцев
28.08.2020, 13:552 Семь человек заразились COVID-19 в отделении неврологии Псковской областной больницы 28.08.2020, 13:530 Каждый младшеклассник в Пскове будет получать бесплатное горячее питание 28.08.2020, 13:480 Четыре дня осталось на покупку билетов со скидкой на спектакли Пушкинского фестиваля 28.08.2020, 13:453 Почти две тысячи псковичей болеют коронавирусом бессимптомно
28.08.2020, 13:431 Экс-директор ДСУ Великих Лук обвиняется в растрате бюджетных средств 28.08.2020, 13:400 Сбербанк получил награду за вклад в борьбу с пандемией COVID-19 28.08.2020, 13:333 10 млн рублей потерял Псково-Изборский музей из-за коронавируса 28.08.2020, 13:310 В Пскове возбуждено уголовное дело по факту обнаружения фальшивки
28.08.2020, 13:240 Почти 25 тонн картофеля соберут осужденные в Псковской области 28.08.2020, 13:223 Анна Кузыченко: Начало учебного года будет непростым, но это лучше внезапной «дистанционки» в марте 28.08.2020, 13:171 Псковское УФАС рассмотрит жалобу, связанную с аукционом на цветочное оформление города 28.08.2020, 13:100 Житель Дновского района замахнулся кирпичом на мать бывшей сожительницы и получил срок
28.08.2020, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Двое на одного» с Александром Голышевым 28.08.2020, 13:010 «Кабанчик или дракон»: псковские археологи нашли фрагмент украшения XVII века 28.08.2020, 12:571 «Трудотерапию» назначили островичу за кражу оборудования РЖД 28.08.2020, 12:540 «Шина Плюс»: Широкий ассортимент шин, дисков и АКБ по самым выгодным ценам
28.08.2020, 12:480 На 15 лет могут лишить свободы жительницу Красногородского района, зарезавшую сожителя 28.08.2020, 12:457 На мосту 50-летия Октября в Пскове запретили движение на велосипедах 28.08.2020, 12:441 Роспотребнадзор: Иммунитет к коронавирусу формируется даже у бессимптомных больных 28.08.2020, 12:410 4 млн рублей потратил Псков на санитарную безопасность школ и детсадов
28.08.2020, 12:390 Росгвардейцы задержали размахивающего пистолетом новоржевца 28.08.2020, 12:280 Второй благотворительный концерт «Спасибо Медикам» состоится в Пскове 29 августа 28.08.2020, 12:200 Теплая Заступница мира холодного: псковские клирики о смысле праздника Успения Божией Матери 28.08.2020, 12:181 Родительские собрания в школах будут проводиться в онлайн-режиме
28.08.2020, 12:115 В сквере имени 60-летия Октября установили сердце с надписью «Псков» 28.08.2020, 12:030 Разыскиваемый порхович сам пришел в отдел полиции 28.08.2020, 11:590 Более 9 тысяч школьников приняли участие в образовательном проекте СберКампус 28.08.2020, 11:530 Фотофакт: Новый «лежачий полицейский» появился возле школы №23
28.08.2020, 11:531 Пустые окна, или Ангелы летать не умеют 28.08.2020, 11:521 Застолье молодых великолучанок закончилось поножовщиной 28.08.2020, 11:500 Теплоходы «Буревестник» и «Псков» уличили в нарушении правил перевозки 28.08.2020, 11:470 В 800 тысяч рублей обойдется ремонт ФАПа в псковской деревне Неелово
28.08.2020, 11:360 Белоруссия начала военные учения на гродненском направлении 28.08.2020, 11:350 20 псковичей привлекли к ответственности за употребление наркотиков 28.08.2020, 11:281 «Двое на одного»: Как Псковский музей пережил коронавирусную эпоху? 28.08.2020, 11:260 Новый детский сад откроется в Псковском районе в начале октября
28.08.2020, 11:230 Александр Котов встретился с председателем Молодежного парламента при Госдуме 28.08.2020, 11:180 Свой стадион появится у Моглинской школы к 2021 году 28.08.2020, 11:145 Ограничения в связи с коронавирусом в Псковской области продлят до 30 сентября 28.08.2020, 11:121 Водитель «девятки» повредил три автомобиля на парковке у больницы в Гдове
28.08.2020, 11:113 Свое дело: как открыть бизнес в Пскове за 10 минут 28.08.2020, 11:080 Три воркаут-площадки появились в Усвятском районе 28.08.2020, 10:350 Российские десантники выиграли гонку на боевых машинах на полигоне «Струги Красные» 28.08.2020, 10:282 Ожидание неизвестности
28.08.2020, 10:200 В ДТП на трассе «Балтия» погиб директор великолукского завода 28.08.2020, 10:140 «Беседка»: Ответы на самые тревожные вопросы даст в преддверии 1 сентября Анна Кузыченко 28.08.2020, 09:590 Прямая трансляция божественной литургии в праздник Успения из Псково-Печерского монастыря. ВИДЕО 28.08.2020, 09:520 Остановка сердца произошла у одной из девочек, пострадавших в ДТП в Великолукском районе
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2020

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.