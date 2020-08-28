Общество

В садик без родителей: коронавирусная адаптация

В одних садах детей забирают на улице, в других разрешают родителям помочь с переодеванием, но в группу доступа все равно нет. Как в Псковской области проходят в этом году адаптационные дни для малышей, которые впервые идут в детский сад, Псковской Ленте Новостей рассказали мамы и воспитатели.

«Дошкольные учреждения начинают работу после госприемки. Адаптационный период сохраняется, - подчеркнула начальник управления образования Пскова Анна Кузыченко в эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове 28 августа. - Изменилось то, что родитель не находится в группе. Два-три часа дети находятся в саду без присутствия родителей, плавно входят в режим».

Мы решили выяснить, как это происходит на практике.

Стой, кто идет!

Псковичка Наталья в этом году отвела сына в детский сад. Ребенок в семье единственный, а потому сравнить ей не с чем, и все коронавирусные ограничения воспринимаются, как должное.

«Привожу ребенка к порогу детского сада, в группу заходить нельзя, - рассказывает она, как устроен в этом году процесс. - Воспитатель принимает ребенка и уводит в группу. Сын начинал привыкать к садику с 15 минут, сейчас уже и на дневной сон остается. Реагирует не очень хорошо, когда я ухожу. Воспитатель какие-то приемы использует, например, новую игрушку показывает».

Еще одна псковская мама - не новичок во взаимодействии с детским садом. В прошлом году отвела старшего сына, этом осенью в коллектив дошкольников вольется младший. Ирина имеет возможность сравнить дни адаптации, так сказать, в реальном времени.

«В прошлом году я отводила ребенка и сама переодевала, какое-то время находилась с ним в саду, потом оставляла в группе, через какое-то время звонили воспитатели, что можно забирать. В этот раз сказали, что будут встречать на улице. В сад сын еще не пошел, пока проходим комиссию. Всем родителям даже не показывали группу, только родительскому комитету. Предупредили, что все обговорят, когда приведем ребенка в первый раз», - рассказывает Ирина.

Ничего страшного в такой ситуации она не видит, хотя немного и переживает за то, как ребенок справится с самообслуживанием, сможет ли переодеться сам.

«Даже с первым ребенком мне за это высказывали, - вспоминает женщина. - Ребенку три года, процентов двадцать детей могут в этом возрасте переодеваться и ходить в туалет без посторонней помощи».

Только спокойствие!

Педагоги дошкольного образования, как могут, успокаивают родителей.

«Переодеваться детям помогает младший воспитатель, - рассказала заместитель заведующего детском садом «Ягодка» Ирина Паламарчук. - Такие меры введены, чтобы не было скопления народа. Есть определенные трудности, но что мы можем с ними сделать? Дети достаточно хорошо адаптируются, проблем на данный момент нет».

«Мы встречаем родителей на улице, проводим деткам термометрию. На два часа пока что дети приходят, встречаем их на прогулке, родителей отпускаем, дети потихоньку заходят в группу. В индивидуальном порядке в масочке и бахилах разрешаем родителям проводить ребенка до группы, но в группу родители не заходят. На каждом входе стоит дозатор с антисептиком. Возможно, будут сложности, если детки начнут грустить. На сегодняшний момент все благополучно», - подтверждает слова коллеги заведующая детским садом «Золотой ключик» Майя Никитина.

Дозаторы - это подарок спонсора. О получении 360 устройств городское управление образования сообщило в последних числах августа. Ими оснастили 56 детских садов Пскова и 6 дошкольных отделений в школах. В ведомстве утверждают, что этого количества дозаторов для антисептика хватит на все входы и пищеблоки, что позволит соблюсти новые санитарные правила.

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Мама Ирина советует родителям, отводя ребенка в садик, не обманывать, не говорить, мол, мама уходит на пять минуточек, если это не так. И рассказывать ребенку о плюсах садика: новые игрушки, друзья.

«Волноваться будем, но до паники доводить не нужно, ребенок это чувствует, - предупреждает она. - Если мама будет рыдать в три ручья, то ребенок скажет, что никуда не хочет. С первым ребенком я не хотела уходить из садика, воспитатели выпроваживали. При мне сын горевал, но через полчаса воспитатели звонили, рассказывали, что он переключился, играет. В саду дети развиваются намного быстрее, я по старшему это вижу. Они быстрее становятся самостоятельными, если видят, что сверстники умеют что-то еще неизвестное. Пусть пример и грубый, но даже если ребенок видит, как друг писает сам, он тоже захочет делать это без помощи. Трудности будут, не сомневаюсь, но привыкать надо».

Пандемия коронавируса катком прошлась по общественной жизни, изменила многие формы коллективного взаимодействия. Сейчас малыши рискуют запомнить вместо лица воспитателя - голубой прямоугольник маски. Сердца матерей и отцов, от которых приходится отрывать кровиночку, могут утешаться тем, что хотя бы начинается учебный год в садиках, как положено. Предсказывать, каким будет его окончание, не возьмется ни один астролог.

Юлия Магера