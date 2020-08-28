Общество

Проект «Билет в будущее» стартует в Псковской области в сентябре

Псковская область в 2020 году принимает участие в реализации проекта по ранней профессиональной ориентации учащихся 6-11-х классов общеобразовательных организаций «Билет в будущее». В этом году к нему присоединились 78 регионов России. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

Проект состоит из трех этапов: профориентационной онлайн-диагностики на цифровой платформе, практических мероприятий в различных форматах и выдачи индивидуальных рекомендаций по построению образовательной траектории.

Региональным оператором проекта на территории выступает ПОИПКРО, партнерами стали Великолукский политехнический колледж, Великолукский медицинский колледж, Опочецкий индустриально-педагогический колледж, Псковский агротехнический колледж, Псковский политехнический колледж.

«Билет в будущее» стартует в Псковской области в сентябре. Вход на онлайн-платформу проекта доступен для всех. Без регистрации можно будет пройти интерактивные тесты на погружение в профессию, получить информацию о востребованных навыках, пройти занятия на онлайн-курсах по профессиональным компетенциям.

Авторизоваться (http://bilet-help.worldskills.ru/) нужно тем, кто захочет поучаствовать в полном цикле проекта — пройти практические профориентационные мероприятия и получить рекомендации по построению дальнейшей траектории обучения. Регистрировать детей для участия в проекте должны родители или их законные представители.

Практические профориентационные мероприятия в формате профессиональных проб учащиеся Псковской области смогут пройти с 15 сентября по 15 декабря по следующим компетенциям: парикмахерское искусство, лечебная деятельность (фельдшер), фармацевтика, медицинский и социальный уход, дошкольное воспитание, преподавание в младших классах, социальная работа, сухое строительство и штукатурные работы, бухгалтерский учет, ветеринария, документационное обеспечение управления и архивоведение, графический дизайн и производство мебели.

Уникальный формат мероприятия в рамках проекта по ранней профессиональной ориентации «Билет в будущее» разработан специально для финала национального чемпионата Ворлдскиллс Россия. Платформа чемпионата начнет работу 2 сентября.

«Благодаря новому формату школьник из любой точки России сможет принять участие в нацфинале и в профориентационных мероприятиях проекта "Билет в будущее" с помощью мобильной версии сайта с любого смартфона. Это уникальная возможность для каждого подростка — посмотреть трансляции соревнований, работы настоящих профессионалов и задуматься о собственном профессиональном выборе, — рассказала директор департамента по реализации проектов развития детей и молодежи Союза "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" Евгения Кожевникова. — На чемпионате соревнуются юниоры, которые уже достигли высокого уровня мастерства — возможно, кто-то из зрителей заинтересуется компетенцией, прокачает свои навыки с помощью проекта "Билет в будущее" и будет представлять свой регион на следующем финале».

Для записи на мероприятия цифрового фестиваля профессий нужно зайти на сайт http://wsr.online и выбрать вкладку «Активности для школьников». На фестивале будут представлены онлайн try-a-skill и уроки профессионального мастерства.

Площадками для уроков профессионального мастерства станут школы в регионах. Ребят распределят по компетенциям и возрастам, собрав в классах. Учителя организуют видео-конференц-связь, а наставники дистанционно расскажут о своих профессиях, предложат интересные задания и проконтролируют их выполнение. Если позволит эпидемиологическая ситуация, эксперты смогут пообщаться со школьниками лично.

Каждый участник цифрового фестиваля профессий сможет попробовать себя в четырех активностях. Пройти профориентационные мероприятия можно только на одном ресурсе-либо на платформе проекта «Билет в будущее», либо в формате фестиваля (на WSR онлайн).