Общество

Куньинский предприниматель будет наказан за нарушение Трудового кодекса

Куньинский предприниматель будет наказан за нарушение трудового законодательства. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре Куньинского района.

В ходе проведения проверки установлено, что индивидуальный предприниматель принял на работу ряд сотрудников - иностранных граждан, которые трудятся на основании патента и проживают на территории России в соответствии с разрешением на временное проживание.

Установлено, что с трудоустроенными у предпринимателя иностранцами самостоятельно заключен договор (полис) добровольного медицинского страхования. В нарушение закона в трудовые договоры, заключенные ИП с этими сотрудниками, не внесены реквизиты документов о добровольном медицинском страховании.

Кроме того, в ходе проведения проверки установлено, что у ИП отсутствует график отпусков на 2020 год.