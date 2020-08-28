Общество

Анна Кузыченко: Детские сады строятся — воспитателей не хватает

«Детские сады строятся - воспитателей не хватает», - сообщила в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове начальник управления образования администрации города Пскова Анна Кузыченко.

По ее словам, кадровый вопрос в сфере образования все еще актуален, открытые ставки имеются и в школах, и в дошкольных учреждениях. «Нам не хватает педагогов, не хватает воспитателей. Благодарю каждого педагога и воспитателя, который работает на две ставки, особенно учителей начальной школы. К сожалению, многие педагоги работают в первую смену с первым классом, а во вторую - с четвертым и, слава богу, закрывают вакансии», - сказала она.

По словам Анны Кузыченко, в каждой школе найден вариант, чтобы пробелов в образовательной программе не было. «Но мы хотели бы, чтоб к нам приходили молодые кадры, потому что сады строятся - воспитателей не хватает», - резюмировала начальник городского управления образования.