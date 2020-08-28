Общество

Санаторий «Череха» приглашает псковичей поправить свое здоровье

Санаторий «Череха» приглашает всех желающих отдохнуть и поправить свое здоровье. В сентябре для размещения доступны комфортабельные двухместные номера категории «стандарт», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского облсовпрофа.

В стоимость путевки входит проживание в номере выбранной категории, диетическое питание высокого качества и медицинские процедуры по назначению врача.

Наряду с высоким качеством обслуживания санаторий «Череха» предлагает для своих гостей невысокую стоимость путевки. Так стоимость путевки длительностью более семи дней начинается от 1750 рублей в сутки на человека при проживании в номере категории «эконом» и от 2050 рублей в сутки на человека при проживании в номере категории «стандарт». Во всех номерах есть санузел и телевизор.

Для консультации и приобретения путевок можно обратиться по телефону в Пскове (8112) 72-82-18 в отдел реализации путевок СОП Псковский облсовпроф. Членам профсоюзов предоставляются скидки.