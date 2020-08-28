Общество

Рабочую группу по реализации программы «Доступная среда» сформируют в Псковской области

Рабочая группа по вопросам реализации программы «Доступная среда» будет создана в Псковской области. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в своем инстаграм-аккаунте.

«Программа "Доступная среда" находится в постоянном фокусе внимания и региона, и федерального правительства РФ. В Псковской области порядка 50 тысяч людей с ограниченными возможностями, и мы должны делать все возможное, чтобы обеспечить им комфортные условия проживания в городах региона», - пояснил глава региона.

Вместе с руководителем Псковской областной организации «Всероссийское общество инвалидов» Мариной Борисенковой он провел совещание по вопросам реализации программы «Доступная среда». «Вопросов для обсуждения достаточно много – программа непростая и требует существенной перестройки подхода к работе на многих уровнях. Поэтому принял решение о создании специализированной рабочей группы, куда войдут представители органов исполнительной власти области, эксперты и люди с ограниченными возможностями здоровья. Будем отслеживать ход работ на каждом крупном объекте и максимально учитывать все мнения экспертов по доступной среде», - рассказал Михаил Ведерников.