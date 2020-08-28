Общество

Псковские библиотеки проведут виртуальный День знаний с участием детских писателей

Псковские библиотеки проведут виртуальный День знаний. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы мероприятия.

1 сентября в 11.00 в группе «ВКонтакте» «Библиотеки города Пскова» поздравлять школьников, учителей и родителей будут современные писатели, художники, представители детских издательств и журналов, библиотекари.

В программе:

- встречи с писателями и художниками;

- чтение стихов, веселых рассказов и отрывков книг о школе;

- презентации новых детских книг, которые помогут учиться интересно и весело;

- творческие мастер-классы, которые проведут художники-иллюстраторы;

- прозвучат детские песенки на стихи псковских поэтов в исполнении композитора Вячеслава Рахмана.

- виртуальные выставки и обзоры: будут представлены книги, помогающие постигать школьную премудрость; книги, которые поведают историю страны, поделятся рассказами о семье, школе и дружбе.

- викторина «Занимательные уроки». Самым эрудированным – приз.

- поздравления и сюрпризы.

Прямая трансляция праздничной программы начнется 1 сентября в 11.00, а потом останется доступна всем желающим в записи.

Гости программы: