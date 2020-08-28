Общество

Против полной отмены школьной формы выступила Анна Кузыченко

Против полной отмены школьной формы выступила начальник управления образования администрации города Пскова Анна Кузыченко. Свое мнение на этот счет она высказала в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове.

«Я против полной отмены формы. Согласна с тем, что это не должна быть заказная, пошивная форма, требующая серьезных финансовых затрат. Но какая-то унификация одежды должна быть, - сказала она. - Достаток и положение родителей слишком разнятся, и это проявляется у детей в школе именно во внешнем виде и гаджетах, которые они приносят».

Как отметила Анна Кузыченко, многие школы ушли от особой формы, рекомендуя светлый верх, темный низ и жилетку, «и это негласно организует детей». «Как мама школьника выступаю за унификацию школьной одежды», - заключила она.