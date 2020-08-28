Общество

Маломерное судно «Талабск» перевозило пассажиров с нарушениями

Маломерное судно «Талабск» перевозило людей с нарушением нормы пассажировместимости. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковской транспортной прокуратуре.

Установлено, что на маломерном судне «Талабск», принадлежащем МУП «Колхоз имени Залита» и следующем ежедневно по маршруту «д. Толбица – остров Залита – остров имени Белова», капитан осуществил перевозку пассажиров от острова Залита Псковского озера с двукратным превышением нормы максимальной пассажировместимости (фактически перевез 25 пассажиров вместо 10 разрешенных к перевозке).

В этой связи директору МУП «Колхоз имени Залита» внесено представление, в отношении капитана судна, допустившего нарушения, возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 11.8 КоАП РФ (управление судном, в том числе маломерным, подлежащим государственной регистрации, с нарушением норм пассажировместимости).