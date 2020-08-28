Общество

Учреждения допобразования Пскова начнут новый учебный год без ограничений

Учреждения дополнительного образования города Пскова начнут новый учебный год в очном режиме. Об этом сообщила в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове начальник управления образования администрации города Пскова Анна Кузыченко.

«Учреждения дополнительного образования начнут работу в очном режиме, никаких ограничений в этом плане нет. Но мы понимаем всю нелогичность этой ситуации, учитывая, что в школах будут разграничивать потоки. Поэтому мы направили запрос в областной комитет образования для разъяснения ситуации. Думаю, к 1 сентября мы получим ответ на этот вопрос», - сообщила Анна Кузыченко.

Начальник городского управления образования также добавила, что вариант перехода школ города на дистанционное обучение в связи с коронавирусом не обсуждается. «Мы не составляем план Б, но сделали выводы по итогам марта-мая, изучая опыт безболезненного дистанционного обучения. Поэтому на подсознании у нас есть ситуации, которые нам помогут, в случае чего, выйти на новую дистанционную волну, но сейчас мы так поглощены подготовкой к очному обучению, что нам некогда, да и не хочется думать о переходе на "дистанционку"».