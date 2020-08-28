Общество

Более 200 псковских семей получили помощь в рамках акции «Собери ребенка в школу»

В Псковской области 213 семей, в которых воспитывается около 600 детей, получили поддержку в рамках акции «Собери ребенка в школу». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном отделении партии «Единая Россия».

Цель акции - оказать помощь малообеспеченным семьям и семьям в трудной жизненной ситуации собрать детей в школу, обеспечив их необходимыми для учебы принадлежностями и товарами.

В акции приняли участие активисты партии «Единая Россия», депутаты различных уровней, члены Молодежного парламента при Псковском областном Собрании, ОПФР по Псковской области, неравнодушные граждане. Они перечисляли денежные пожертвования, приобретали канцелярские принадлежности, тетради, которыми комплектовались школьные наборы, передавали школьные принадлежности в псковский Детский фонд и в школы для учеников, которым такая помощь необходима.

«Подводя итоги акции «Собери ребенка в школу», мы, прежде всего, хотим поблагодарить всех неравнодушных жителей Псковской области, а также коллективы учреждений, организаций и предприятий, которые присоединились к этому проекту, - отметил руководитель региональной общественной приемной «Единой России», вице-спикер Псковского областного Собрания Юрий Сорокин. - Вместе нам удалось сделать очень важную и полезную работу - мы оказали помощь сотням детей из многодетных и малообеспеченных семьей региона, помогли обеспечить их самыми необходимыми школьными принадлежностями и канцелярскими товарами. И в преддверии нового учебного года мы желаем всем ребятам успешной учебы, новых интересных открытий и, конечно, здоровья».