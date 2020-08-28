Общество

Алексей Навальный остается в искусственной коме

Российский оппозиционер Алексей Навальный остается в стабильном состоянии в искусственной коме. Он подключен к аппарату искусственного дыхания в палате интенсивной терапии.

Симптоматика «холинергического кризиса» снижается, пишет РИА Новости со ссылкой на клинику Charite.

«Состояние его здоровья остается без изменений и серьезным, острой угрозы жизни нет. Как и прежде, долгосрочные последствия тяжелого отравления не очевидны», - добавили медики.

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Навальному стало плохо 20 августа в полете из Томска в Москву. Самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Омска. Оппозиционер был госпитализирован в коме в реанимацию омской больницы. Утром 22 августа его перевезли на лечение в Германию и доставили в берлинскую университетскую клинику Charite.

Транспортировку организовал фонд Cinema for Peace. 24 августа основатель фонда Яка Бизиль заявил, что Навального пытались отравить.