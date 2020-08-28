Общество

Дновские железнодорожники напомнили водителям о ПДД на переездах

26 августа сотрудники Дновской дистанции пути Октябрьской железной дороги совместно с представителями ГИБДД провели акцию, направленную на повышение культуры поведения водителей автомобилей при пересечении железнодорожных переездов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ОЖД.

В ходе профилактических бесед на железнодорожном переезде на станции Парфино владельцам автотранспортных средств вручили информационные материалы, а также напомнили о необходимости соблюдения правил дорожного движения.

За восемь месяцев 2020 года на переездах Октябрьской магистрали в границах Санкт-Петербург-Витебского региона, охватывающего Ленинградскую, Псковскую и Новгородскую области, произошло 4 ДТП, в которых один человек пострадал и один погиб. Количество инцидентов в этом году по сравнению с аналогичным периодом 2019 года (6 ДТП) сократилось, а в январе, феврале, апреле и мае не зафиксировано ни одного дорожно-транспортного происшествия на железнодорожных переездах.

«Октябрьская железная дорога напоминает, что нарушение правил пересечения железнодорожных переездов может привести к административной и уголовной ответственности. Помните, поезд невозможно остановить мгновенно. Берегите свою жизнь и здоровье, не подвергайте опасности жизни работников и пассажиров железнодорожного транспорта», - призывают в ОЖД.