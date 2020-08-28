Общество

Детской вакцины от коронавируса в этом году в России не будет

Специальной детской вакцины от нового коронавируса в этом году в России не появится, детей прививать от COVID-19 не будут. Об этом заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко на заседании Общероссийского родительского собрания.

По его словам, сообщает «Интерфакс», врачи продолжают наблюдение и изучение вакцины, для детей проводятся дополнительные исследования. «Только получив полную картину влияния на детский организм, мы будем рассматривать», - сказал Мурашко, имея в виду прививку детей от коронавируса.

Мурашко напомнил, что, как правило у детей коронавирус протекает бессимптомно. Но все же есть категория детей, которым нужно особенно уделить внимание - это дети с сахарным диабетом. Он входят в группу риска, и для них Минздрав рекомендует комплекс профилактических мероприятий и обязательную консультацию с лечащим врачом ребенка.

Еще одна групп риска - дети с избыточным весом и хроническими заболеваниями. Осложнениями для них могут быть «всевозможные иммуносупрессивные состояния и ревматоидные заболевания». Родителям таких детей обязательно надо получить советы и рекомендации врачей перед тем, как отправлять детей в школу.

Мурашко добавил, что для взрослых сейчас проводятся дополнительные испытания вакцины от COVID-19, в том числе проверяется ее эффективность и безопасность. В первую очередь прививку будут предлагать медработникам и педагогам и этим же категориям «старшего возраста».