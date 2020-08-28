Общество

Россияне установили очередной рекорд на этапе конкурса «Десантный взвод»

В урочище Вашина Гора Печорского района проходит очередной этап конкурса по полевой выучке среди десантных подразделений «Десантный взвод», проводимого в рамках «АрМИ-2020».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-центре конкурса «Десантный взвод», на данном этапе десантники из 11 стран соревнуются в ориентировании по выбору, в составе отделений (гонке патрулей), без экипажей. Соревнования проводятся по правилам Международной Федерации Рогейна (IRF) в формате рогейн 3 часа (короткая дистанция).

«Снова, как и накануне, отлично выступила команда Российской Федерации. Все три отделения российской команды показали лучший результат в прохождении контрольных отметок за 180 минут. С результатом 173 балла из 179 возможных, десантники из России не оставили шансов на победу ни одной из команд и установили рекорд соревнований за всю историю конкурса», - сообщили в пресс-центре.

«Данный результат является отличным показателем. Но на достигнутом мы останавливаться не собираемся. В следующем году планируем улучшить сегодняшние показатели», - подвел итог выступления нашей команды на данном этапе конкурса главный тренер российской команды подполковник Алексей Дегтярь.

Итоги ориентирования будут подведены позднее. Завтра командам предстоит соревноваться в индивидуальном прыжке на точность и рукопашных схватках.