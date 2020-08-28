Общество

В двух домах Пскова энергетики восстановили электроснабжение, нарушенное сторонней организацией

В ходе ремонта теплотрассы работники муниципального предприятия повредили кабельную линию, питающую два жилых дома в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском филиале компании «Россети Северо-Запад», данный участок линии принадлежит Управлению городского хозяйства и обязанность по его надлежащему содержанию лежит на собственнике.

Сигнал о перерыве в подаче электроэнергии двум девятиэтажным жилым домам на улице Коммунальной поступил на пульт диспетчера Псковского городского РЭС вечером 27 августа.

В адрес Псковского филиала «Россети Северо-Запад» также поступило обращение от собственника линии - Управления городского хозяйства. На устранение технологического нарушения незамедлительно была направлена оперативно-выездная бригада.

Поврежденный участок кабельной линии, питающей жилые дома, был оперативно выявлен, но траншея, заполненная водой, препятствовала началу ремонтно-восстановительных работ.

Доставленный к месту инцидента резервный источник питания (РИСЭ) ночью подключить не удалось из-за плотно припаркованных во дворах автомобилей, которые блокировали подъезд к распредпункту.

28 августа была организована подача энергии в жилые дома от генератора, нормальная схема работы восстановлена к 16 часам.

Псковский филиал «Россети Северо-Запад» напоминает, что на проведение земляных работ в охранных зонах кабельных сетей, которые находятся на балансе электросетевой организации, необходимо соответствующее согласование. А также предупреждает о необходимости строгого соблюдения правил безопасности вблизи энергоустановок и линий электропередачи. Обо всех случаях повреждения энергооборудования необходимо сообщать на единый телефон «Россети Северо-Запад» 8-800-220-0-220 (звонок бесплатный).