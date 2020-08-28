Общество

Виртуальный концертный зал открылся в Невельском районе

Торжественное открытие виртуального концертного зала состоялось в пятницу, 28 августа, в центральной районной библиотеке Невельского района. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, в мероприятии приняла участие председатель комитета по культуре Псковской области Жанна Малышева. Она поздравила жителей и гостей Невельского района с важным событием и зачитала поздравительный адрес первого заместителя губернатора Псковской области Веры Емельяновой.

«Создание в России сети виртуальных концертных залов — это знаковый проект Министерства культуры Российской Федерации, одно из ключевых достижений в формировании открытого и единого культурного пространства. Реализация данного проекта направлена на приобщение наших жителей к лучшим образцам академического музыкального искусства. Виртуальный концертный зал открывается на базе центральной районной библиотеки, которая поддерживая сложившиеся традиции, уверенно открывает у себя новый формат общения с жителями города, тем самым существенно расширяя зрительскую аудиторию. Дорогие друзья, теперь вы имеете уникальную возможность насладиться концертами известных музыкантов и профессиональных творческих коллективов, не выезжая из родного города», — отметила в поздравлении вице-губернатор.

Зрительный зал рассчитан на 40 посадочных мест. Оборудование для оснащения культурной площадки было приобретено в рамках реализации в Псковской области регионального проекта «Цифровая культура» по направлению «Культура». Его стоимость составляет 300 тыс рублей. Средства выделены из консолидированного бюджета.

В рамках открытия зрителям виртуального концертного зала была показана увертюра-фантазия П. И. Чайковского «Ромео и Джульетта» в исполнении молодежного симфонического оркестра.

Напомним, виртуальные концертные залы — масштабный проект Министерства культуры РФ, направленный на приобщение жителей России к академическому музыкальному искусству. В 2019–2020 годах в рамках нацпроекта «Культура» были открыты виртуальные залы в Пскове, Великих Луках, Острове. В ближайшее время такая культурная площадка появится и в Пыталовском районе.