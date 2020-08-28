Общество

60 школьников Новоржевского района получили портфели от Детского фонда

Сотрудники и волонтеры Псковского областного отделения Российского детского фонда побывали в Новоржевском районе и передали школьные портфели, а также вещевую помощь. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Детском фонде, дети из городской и четырех деревенских школ получили первые ранцы со всеми необходимыми канцелярскими товарами, а родители смогли выбрать одежду, обувь и игрушки для своих детей.

Средства на приобретения рюкзаков и канцелярских товаров Детский фонд начал собирать с июля. К благотворительной акции «Здравствуй, школа!» присоединяли представители бизнеса, частные лица из Пскова, других городов России и Австрии. Отдельную благодарность в Детском фонде выражают Паскаль Вайер, президенту благотворительной ассоциации «Маленькие сердца», которая на сайте организации запустила сбор средств на подготовку к школе нуждающихся детей из Псковской области.

Волонтеры, которые отправились в поездку, – участники проекта «Учись, студент!». Они помогали с выдачей вещевой помощи в местном Доме культуры, помогали выдавать рюкзаки в Центре социального обслуживания и четырёх деревенских школах: Выборской, Дубровской, Жадрицкой и Вехнянской.

Детский фонд сердечно благодарит всех, кто помогал собирать в школу детей из нуждающихся семей Псковской области. Отдельная благодарность волонтерам, которые регулярно помогают в организации и проведении мероприятий Фонда.

«Большое спасибо всем неравнодушным людям, которые помогают нашим детям начать учебный год со всем необходимым. Это неоценимая помощь!» - поблагодарила учительница одной из деревенских школ.