Общество

Ростуризм заявил о возможности повторного введения кэшбека за туры в 2020 году

Повторное введение программы по возврату части денежных средств за покупку туров по России возможно в уже в текущем году. Об этом в пятницу сообщают российские СМИ со ссылкой на пресс-службу Ростуризма.

«Программа работает и уже показала свою эффективность в части симулирования спроса на низкий сезон. Мы не исключаем повторения программы в этом году», — заявили в ведомстве.

В свою очередь, агентство со ссылкой на источник, сообщает, что программа кешбэка может быть перезапущена уже осенью с внесением ряда корректировок.