Общество

Ограничения из-за COVID-19 в Псковской области продлены до 30 сентября

В пятницу, 28 августа в Указ губернатора Псковской области Михаила Ведерникова по противодействию распространению COVID-19 внесены изменения. Так, основные ограничительные мероприятия продлены до 30 сентября.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, документом снимается запрет на работу детских игровых комнат, детских развлекательных центров. Отменено ограничение на доступ граждан к подобным учреждениям и зонам отдыха в торговых центрах. При функционировании детских игровых комнат и развлекательных центров обязательно соблюдение санитарно-эпидемиологических правил и требований Роспотребнадзора.

Разрешается деятельность надувных аттракционов с соблюдением следующих условий: доступ посетителей должен быть ограничен из расчета не менее 5 квадратных метров площади игровой поверхности на одного посетителя, владельцам надувного батута необходимо вести учет посетителей, осуществлять обработку рук антисептиком всех клиентов. Дезинфекцию контактных поверхностей аттракциона необходимо проводить каждые 2 часа.

Уточнены требования для предприятий общественного питания. В частности, здесь запрещено проводить дискотеки.

Для граждан в новой редакции Указа губернатора добавлена еще одна рекомендация: при отсутствии необходимости воздерживаться от посещения мест массового скопления людей.

Также внесено изменение в организацию работы социальных учреждений стационарного типа. Закрытый режим не будет распространяться на учреждения социального обслуживания малой вместимости, где проживает менее 50 человек.

Указ опубликован на портале нормативной правовой информации Псковской области