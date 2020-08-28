Общество

Еще один очаг коронавируса зафиксирован в стоматологической клинике в Пскове

Еще один очаг коронавируса зафиксирован в стоматологической клинике в Пскове. Об этом губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил в своем Instagram-аккаунте.

«Появился еще один очаг в стоматологической клинике в Пскове – там зафиксировано 5 случаев. Также в действующих очагах в Псково-Печерском монастыре добавилось +2 заболевших, в санатории "Гороховое озеро" +1», - сообщил глава региона.

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Напомним, что 22 человека заразились коронавирусной инфекцией в Псковской области за прошедшие сутки. Общее число инфицированных в регионе возросло до 4603 человек.