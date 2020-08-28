Общество

Более 40 незаконно установленных у образовательных учреждений гаражей снесли в Пскове

Более 40 гаражей, незаконно установленных вблизи образовательных учреждений, снесли в Пскове. Об этом сообщил заместитель главы администрации Пскова Александр Коновалов в инстаграм-аккаунте.

«Зарисовки из серии - было/стало. Дошкольное образовательное учреждение №24 «Золотая рыбка». Незаконно расположенные гаражи вблизи детского садика доставляли массу неудобств и учреждению, и жителям прилегающих домов. Сегодня в этой истории поставлена жирная точка. С прилегающий территории к трем дошкольным и двум общеобразовательным учреждениям убрано более четырех десятков незаконно расположенных гаражей», - сообщил Александр Коновалов.

По его словам, в этой работе принимали участие управления образования, градостроительной деятельности, городского хозяйства, контрольное управление и комитет по управлению муниципальным имуществом, правовой комитет.

Кроме того, замглавы администрации Пскова отметил, что детский сад «Золотая рыбка» обзавелся новым ограждением.

«Жители прилегающих домов и родители дошколят уже этой осенью смогут безопасно передвигаться вдоль проезда от детского сада "Снегирек" и "Золотой ключик" по новому тротуару и проезду к лицею "Развитие"», - добавил Коновалов.