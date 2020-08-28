Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Собираемся в школу!
Рецепт идеального вечера
Десантный взвод-2020
СберМаркет проанализировал покупки псковичей
Госаттестация риелторов упорядочит рынок недвижимости
Лучший кофе в Пскове Ароматный и качественный
Детские кружки и секции в Пскове ТОП-10
Телефон прямого эфира 56-73-72
Дмитрий Быстров о подготовке школ к учебному году
Партия полезных дел
Гонки по вертикали
Ангелы не летают
В помощь бизнесу
Медсправки Для водителей
 
 
 
ещё Общество 28.08.2020 21:4717 Ограничения из-за COVID-19 в Псковской области продлены до 30 сентября 29.08.2020 14:120 Минздрав предложил выдавать медицинское свидетельство о рождении в электронном виде 29.08.2020 13:560 Детский автогородок работает у «Акваполиса» 29.08.2020 13:370 Более 40 педагогов региональных центров «Точка роста» прошли обучение в «Кванториуме» 29.08.2020 12:521 Торжественное открытие благоустроенного сквера имени 60-летия Октября состоялось в Пскове 29.08.2020 12:230 Запретить услуги караоке до конца года предлагают в Госдуме
 
 
 
Самое популярное 25.08.2020 12:3013 Александр Нестерук: Ситуация с распространением коронавируса в Псковской области ухудшается 22.08.2020 22:242 Бывшего следователя из Белоруссии задержали в Пскове 26.08.2020 14:0112 Двое детей погибли под колесами ВАЗа в Великих Луках. ФОТО и ВИДЕО 28.08.2020 10:200 В ДТП на трассе «Балтия» погиб директор великолукского завода 28.08.2020 07:060 Появились фото и видео с места смертельного ДТП в Великолукском районе
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Запретить услуги караоке до конца года предлагают в Госдуме

29.08.2020 12:23|ПсковКомментариев: 0

Запретить услуги караоке до конца года предлагают в Госдуме. Соответствующее обращение на имя главы Минздрава России Михаила Мурашко направил депутат Госдумы Иван Сухарев, передает RT.

Парламентарий отметил, что такая мера необходима, чтобы минимизировать риски распространения коронавируса нового типа на территории России. Сухарев пояснил, что эксперты отмечали повышенную опасность заведений, оказывающих услуги караоке.

Законодатель напомнил, что в стране по-прежнему фиксируется свыше 4 тысяч случаев COVID-19 ежедневно.

«Прошу вас совместно с уполномоченными органами государственной власти субъектов рассмотреть возможность ограничения работы развлекательных учреждений, запретив им до конца текущего года организацию услуг караоке», — указывается обращении.

По словам Сухарева, если данную инициативу примут, то такие заведения смогут продолжить предоставлять услуги по организации общественного питания.

Теги: #минздрав #Госдума #коронавирус
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Поддерживаете ли вы идею выходного дня для родителей первоклассников 1 сентября?
В опросе приняло участие 414 человек
29.08.2020, 14:130 Посетителей эвакуируют из «Акваполиса» 29.08.2020, 14:120 Минздрав предложил выдавать медицинское свидетельство о рождении в электронном виде 29.08.2020, 13:560 Детский автогородок работает у «Акваполиса» 29.08.2020, 13:540 Проект выставки современного церковного искусства в Пскове вошел в число лучших практик НКО в культуре
29.08.2020, 13:370 Более 40 педагогов региональных центров «Точка роста» прошли обучение в «Кванториуме» 29.08.2020, 13:150 Душевным и ярким назвал фестиваль «Сетомаа. Семейные встречи» псковский губернатор 29.08.2020, 12:541 Успение Пресвятой Богородицы в Псково-Печерском монастыре. ФОТО 29.08.2020, 12:521 Торжественное открытие благоустроенного сквера имени 60-летия Октября состоялось в Пскове
29.08.2020, 12:440 Пропавшего в марте прошлого года великолучанина ищет полиция 29.08.2020, 12:230 Запретить услуги караоке до конца года предлагают в Госдуме 29.08.2020, 11:540 Стало известно, в какой стоматологической клинике Пскова зафиксирован очаг коронавируса 29.08.2020, 11:460 Три награды получил поэт из Невеля на международном литературном фестивале в Минске
29.08.2020, 11:280 Регистрация автомобилей в МФЦ стартовала в России 29.08.2020, 11:060 Более 40 незаконно установленных у образовательных учреждений гаражей снесли в Пскове 29.08.2020, 10:440 Пупсики превращаются в девушек - Юлия Пересильд показала дочь от Алексея Учителя 29.08.2020, 10:180 Продукты похитил мужчина из великолукского магазина
29.08.2020, 09:581 Фотофакт: Туманный Псков 29.08.2020, 09:351 Еще один очаг коронавируса зафиксирован в стоматологической клинике в Пскове 29.08.2020, 09:280 Еще 22 человека заразились коронавирусной инфекцией в Псковской области 29.08.2020, 09:212 Пострадавшая в резонансном ДТП в Великолукском районе 8-летняя девочка находится в коме
29.08.2020, 09:010 Владимир Путин: Россия считает выборы в Белоруссии состоявшимися 28.08.2020, 22:550 Автомобиль замминистра обороны РФ Евкурова попал в ДТП 28.08.2020, 22:224 Россиянам пообещали рост зарплат 28.08.2020, 21:4717 Ограничения из-за COVID-19 в Псковской области продлены до 30 сентября
28.08.2020, 21:430 60 школьников Новоржевского района получили портфели от Детского фонда 28.08.2020, 21:110 Игорь Иванов пригласил представителей Молодежного парламента Госдумы на профсоюзный форум 28.08.2020, 20:580 Виртуальный концертный зал открылся в Невельском районе 28.08.2020, 20:220 Ростуризм заявил о возможности повторного введения кэшбека за туры в 2020 году
28.08.2020, 19:490 Ученые: Дети с бессимптомным течением COVID-19 могут долго заражать окружающих 28.08.2020, 19:290 «Хлебную» субсидию для населения предложили ввести в России 28.08.2020, 19:202 Надо понять источник финансирования - Дмитрий Быстров о подключении к газу за счет Газпрома 28.08.2020, 19:020 Дновские железнодорожники напомнили водителям о ПДД на переездах
28.08.2020, 19:016 Фотофакт: Очередной акт вандализма в Псковской области 28.08.2020, 18:470 В двух домах Пскова энергетики восстановили электроснабжение, нарушенное сторонней организацией 28.08.2020, 18:400 За полгода 142 псковских подростка направлены на консультацию к наркологу 28.08.2020, 18:300 Куньинский предприниматель будет наказан за нарушение Трудового кодекса
28.08.2020, 18:220 Маломерное судно «Талабск» перевозило пассажиров с нарушениями 28.08.2020, 18:181 Россияне установили очередной рекорд на этапе конкурса «Десантный взвод» 28.08.2020, 18:130 МЧС рекомендует псковичам внушать детям правила безопасности на дороге 28.08.2020, 18:100 Началась прямая трансляция Чина погребения Плащаницы Пресвятой Богородицы из Псково-Печерского монастыря. ВИДЕО
28.08.2020, 18:020 Проект «В политике. Выборы» реализуют в Псковской области 28.08.2020, 18:010 Более 200 псковских семей получили помощь в рамках акции «Собери ребенка в школу» 28.08.2020, 17:530 Кратковременные дожди прогнозируются в Псковской области 28 августа 28.08.2020, 17:450 Игорь Максимов: Очень правильно, если за счет сверхприбыли газовая империя что-то сделает для жителей
28.08.2020, 17:310 Псковичи предпочитают безналичный расчет в отделениях Почты России 28.08.2020, 17:291 Детской вакцины от коронавируса в этом году в России не будет 28.08.2020, 17:250 Плюсское подразделение налоговой инспекции возобновляет прием с 31 августа 28.08.2020, 17:207 Алексей Навальный остается в искусственной коме
28.08.2020, 17:140 Псковские библиотеки проведут виртуальный День знаний с участием детских писателей 28.08.2020, 17:070 Псковичей приглашают на открытие обновленного сквера имени 60-летия Октября 28.08.2020, 17:004 Лукашенко заявил о существовании военной угрозы для Белоруссии 28.08.2020, 16:570 Архангелогородец осужден за попытку присвоения миллионов со счета умершего великолучанина
28.08.2020, 16:520 Санаторий «Череха» приглашает псковичей поправить свое здоровье 28.08.2020, 16:440 Учреждения допобразования Пскова начнут новый учебный год без ограничений 28.08.2020, 16:441 Александр Голышев: Не надо думать, что мы хапуги 28.08.2020, 16:432 В садик без родителей: коронавирусная адаптация
28.08.2020, 16:310 Слет молодежных советов «С властью на равных» проходит в Псковской области 28.08.2020, 16:301 Против полной отмены школьной формы выступила Анна Кузыченко 28.08.2020, 16:240 Рабочую группу по реализации программы «Доступная среда» сформируют в Псковской области 28.08.2020, 16:231 Завершена установка барьерного ограждения на дороге Новгородка - Пушкинские Горы
28.08.2020, 16:130 Александр Козловский о ситуации в Белоруссии и подготовке псковских единороссов к муниципальным выборам 28.08.2020, 15:592 Проблемы газификации нашего региона сейчас актуальны как никогда - Александр Котов 28.08.2020, 15:480 Заморозки придут в Псковскую область во второй половине сентября 28.08.2020, 15:373 Анна Кузыченко: Детские сады строятся — воспитателей не хватает
28.08.2020, 15:360 Проект «Билет в будущее» стартует в Псковской области в сентябре 28.08.2020, 15:201 Власти Пскова будут судиться с подрядчиком из-за недочетов при реконструкции Ботанического сада 28.08.2020, 15:160 Директор Псково-Изборского музея ответил на вопрос о своем преемнике 28.08.2020, 15:141 Спортшкола по плаванию «Барс» откроется в Пскове 1 сентября
28.08.2020, 15:060 Операцию делают 8-летней девочке, пострадавшей в резонансном ДТП в Великолукском районе 28.08.2020, 15:032 Александр Голышев усомнился в том, что псковичи достойны наследия своего города 28.08.2020, 14:564 Печать Псковской феодальной республики найдена в рамках реконструкции улицы Леона Поземского 28.08.2020, 14:480 Небезопасные белорусские консервы не пропустили в Псковскую область
28.08.2020, 14:380 «Двое на одного» с Александром Голышевым. ВИДЕО 28.08.2020, 14:336 13-летнюю велосипедистку сбил автомобиль на пешеходном переходе в Пскове 28.08.2020, 14:300 Анна Кузыченко опровергла информацию о переходе школ Пскова на «дистанционку» с 20 сентября 28.08.2020, 14:243 Псковская область не перейдет к третьему этапу снятия ограничений по коронавирусу еще 2-3 месяца
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2020

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.