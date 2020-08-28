Общество

Торжественное открытие благоустроенного сквера имени 60-летия Октября состоялось в Пскове

Торжественное открытие отремонтированного и благоустроенного сквера имени 60-летия Октября на Четырех углах в Пскове состоялось сегодня, 29 августа. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, с приветственной речью к псковичам обратился заместитель главы администрации города Пскова Павел Волков.

«Сегодня очень важное событие в жизни нашего города. Надеюсь, традиция сохранится, и представители искусств смогут в любое время самовыражаться на этой территории», - подчеркнул он и добавил, что обновление парка стало возможным благодаря программе «Зеленые города», реализуемой совместно с латвийским городом Резекне.

Затем Павел Волков и вице-консул Латвии перерезали ленточку в знак открытия сквера.

На сцене перед псковичами выступили творческие коллективы города. Кроме того, в сквере работает выставка «Как прекрасен этот мир», на которой представлены работы учеников Детской художественной школы.

В сквере возобновился буккроссинг от городской библиотеки, для этого задействована одна из кованых скульптур авторства псковского кузнеца Евгения Вагина. Стоит отметить, что несколько его кузнечных изделий вернулись в сквер.

Гости праздника активно фотографируются у металлического сердца с надписью «Псков».

Для самых маленьких гостей праздника оборудована небольшая детская площадка, для гостей предусмотрена фотозона с тантамаресками, где можно предстать в образе князя, княгини или жар-птицы. Также работает фургон со стрит-фудом.

Стоит отметить, что городская библиотека организовала викторину, участники которой могут выиграть книгу «Псков. Быль и небыль».