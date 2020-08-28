Общество

Минздрав предложил выдавать медицинское свидетельство о рождении в электронном виде

Минздрав России разработал проект приказа, позволяющего получать медицинское свидетельство о рождении ребенка в электронном виде при согласии матери. Документ опубликован на федеральном портале нормативных правовых актов.

«Проектом приказа предусматривается возможность формирования медицинского свидетельства о рождении в форме электронного документа при согласии матери, а также порядок формирования и заполнения соответствующего электронного документа», — говорится в пояснительной записке к проекту приказа.

В приказе также прописывается порядок формирования и заполнения электронного свидетельства медицинскими учреждениями, пишет «Парламентская газета».

Отмечается, что возможность формирования электронных медицинских свидетельств о рождении позволит осуществлять их передачу из медицинской организации в отделы ЗАГС без личного обращения гражданина.