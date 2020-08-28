Общество

Правительство утвердило выделение средств на выплаты медикам за борьбу с COVID-19

Правительство России утвердило выделение средств на стимулирующие выплаты медикам, военнослужащим и соцработникам, участвующим в борьбе с коронавирусом. Об этом говорится на сайте кабмина.

Средства будут выделены из резервного фонда правительства страны Минздраву, Минтруду и федеральным органам исполнительной власти, а также МГУ имени М.В. Ломоносова для осуществления выплат за особые условия труда, дополнительную нагрузку и сложность выполняемых задач в рамках борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции в России, пишут «Известия».