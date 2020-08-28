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Общество

Три псковских НКО получили поддержку в размере более 10 млн рублей

29.08.2020 15:22|ПсковКомментариев: 0

Поддержку Фонда президентских грантов в размере более 10 млн рублей получили три НКО из Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областной администрации. 

Так, грант размером порядка 5,3 млн рублей выделен на реализацию проекта «Социальные центры «Ради жизни». Софинансирование организаторов составит более 8 млн рублей. Целью проекта является реализация уникального метода оказания комплексной помощи социально незащищенным слоям населения и людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Центры откроются в Пскове. Успешный опыт будет распространен на районы области с целью тиражирования подобных проектов.

Около 1,5 млн рублей выделено проекту «Вместе мы сможем». Он направлен на социализацию и возвращение к нормальной жизни лиц без определенного места жительства в Пскове путем изучения их проблем, оказания всесторонней поддержки в их решении, предоставления питания и вещевой помощи, выработки «дорожной карты социализации». Общий бюджет проекта составляет более 2,2 млн рублей, софинансирование организаторов — порядка 700 тыс рублей.

В рамках проекта «Им нужна наша помощь» планируется организация социальной поддержки людям старшего поколения путем доставки бесплатных горячих обедов на дом и оказания психологической помощи. Со стороны Фонда президентских грантов на реализацию выделено около 3,5 млн рублей. Организаторы самостоятельно привлекут более 700 тыс рублей.

Отметим, конкурс для поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций в период борьбы с распространением коронавирусной инфекции стартовал 16 июня по указанию президента РФ Владимира Путина. Некоммерческие организации представили более 3,8 тыс проектов.

По результатам независимой экспертизы победителями конкурса стали 900 организаций. Они получат гранты президента Российской Федерации на общую сумму 2 млрд рублей. Реализация поддержанных социальных проектов начнется уже с 1 сентября.

Теги: #нко #президент #грант
Источник: Псковская Лента Новостей
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