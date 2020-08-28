Общество

Путин объявил о начале учебного года с 1 сентября

Учебный год в России начнется 1 сентября, несмотря на эпидемиологическую обстановку. Решение принято и на региональном уровне, и на правительственном, заявил президент страны Владимир Путин в интервью каналу «Россия-1».

Он отметил, что необходимо соблюдать требования санитарных врачей настолько, насколько это возможно. В том числе, нужно носить маски. Для преподавателей это будет непросто, признал глава государства. По его словам, в них «уже через десять минут становится не по себе», пишет «Росбалт».

Некоторым учебным заведениям стоит проводить лекции онлайн, если это можно сделать без ущерба для качества подготовки, добавил президент.

Ранее в Минпросвещении заявляли, что учебный год в 2020 году начнется 1 сентября в очной форме. В то же время массовые мероприятия в школах будет отменены до 1 января 2021 года, родительские собрания будут проводиться онлайн.