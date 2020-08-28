Общество

Аллею памяти 6-й роты открыли в Новочебоксарске

В Новочебоксарске открыли Аллею памяти 6-й роты. Торжественное мероприятие состоялось сегодня, 29 августа, сообщил в «Фейсбук» депутат Государственной Думы от Псковской области, секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Козловский.

Аллея памяти открыта по инициативе Ассоциации военно-патриотических клубов ДОСААФ России.

«Вечная слава, вечная память героям. Этот ратный подвиг будет с нами всегда», - отметил Козловский.

В ночь с 29 февраля на 1 марта 2000 года шестая рота 104-ого полка Псковской дивизии ВДВ приняла бой в Аргунском ущелье Чечни, на высоте 776.

90 десантников сдерживали натиск более 2 тысяч боевиков. В этом неравном противостоянии погибло 84 военнослужащих российской армии. Выжили только шестеро.

За проявленный героизм 22 военнослужащим было присвоено звание Героя России, 21 из них – посмертно. 68 награждены орденами Мужества, 63 из них – посмертно.