Общество

«ГрузовичкоФ» будет развивать рынок перевозок Пскова

Известная российская транспортная компания «ГрузовичкоФ» открывает филиал в Пскове. Сервис грузового такси нового поколения доступен для жителей города с 1 сентября.

В Пскове активно развивается инфраструктура, город также является крупным приграничным транспортным узлом, поэтому приход сюда перевозчика федерального масштаба не останется без внимания, уверены в компании. Новый игрок окажет благоприятное влияние на развитие бизнеса и укрепит рынок малотоннажных грузоперевозок в регионе.



Главная цель «ГрузовичкоФ» - предоставить псковичам сервис грузоперевозок европейского уровня. Компания имеет солидный опыт в этой сфере и предлагает клиентам широкий спектр качественных услуг, которые доступны круглосуточно семь дней в неделю.

Сейчас «ГрузовичкоФ» является одним из лидеров рынка транспортных и логистических услуг Санкт-Петербурга и Москвы, а также одним из крупнейших грузоперевозчиков России.

Расчет стоимости услуги можно произвести прямо на сайте pskov.gruzovichkof.ru или по телефону 33-11-55.