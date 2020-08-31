Общество

Россияне признались, какие уроки не любили в школе больше всего

Больше всего россияне не любили в школе уроки химии, математики и физики, показало исследование сервиса «Работа.ру». Оно проводилось во всех округах России в августе этого года. В нем приняло участие более 4,5 тысячи человек старше 18 лет.

«Четверть респондентов (26%) больше всего не любили химию. 22% опрошенных отметили трудности в изучении математики, алгебры и геометрии. 21% участников исследования проголосовали против физики», - пишет РИА Новости со ссылкой на аналитиков.

Кроме того, 13% опрошенных не любили иностранные языки, 12% - гуманитарные дисциплины и 11% - физкультуру. А мировая художественная культура (МХК), литература, география, русский язык, биология, основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) и информатика, напротив, набрали меньше всего отрицательных отзывов.

Также исследователи спросили россиян о том, какие предметы в школе они считают самыми важными и нужными. Лидерами стали русский язык (его выбрали 61% респондентов) и математика (59%). На третьем месте - иностранные языки (38%).

Немного отстали история и обществознание (26%), литература (17%), информатика (15%) и физика (14%). Менее важными россияне посчитали физкультуру, географию, химию, биологию, ОБЖ и МХК.