Общество

Серебряное озеро в Псковской области сфотографировали с высоты птичьего полета

Серебряное озеро в Гдовском районе сфотографировали с высоты птичьего полета. Снимки псковича Петра Митрофанова опубликованы в группе «Псков Великий» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото Петра Митрофанова

Этот водоем расположен вблизи границы Псковского и Гдовского районов. Он относится к классу малых озер.

Фото Петра Митрофанова

Всего на территории Гдовского района находится 323 малых озера (9,41% от общего количества малых озер Псковской области), общая площадь которых составляет 24,83 квадратных метра.

Фото Петра Митрофанова

Всего в регионе 3 тысячи 432 малых озера.

Фото Петра Митрофанова

Самым крупным водоемом в Псковской области является Псковско-Чудское озеро.