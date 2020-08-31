Общество

Температура выше нормы ожидается в России в сентябре

Температура на всей территории России в сентябре 2020 года будет выше нормы. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Температура на всей территории страны ожидается выше нормы, - отметил он. - На один, на два градуса».

Лишь в юго-западной Сибири температура в сентябре будет около нормы, пишет РИА Новости.

При этом осадки в сентябре почти по всей России выпадут в количестве, близком к норме. Исключения составят лишь юг Урала и Западной Сибири, где будет наблюдаться небольшой дефицит осадков.