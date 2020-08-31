Общество

Михаил Ведерников: Соблюдение всех рекомендаций позволит начать и закончить учебный год в привычном формате

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил учеников, родителей и педагогов с Днем знаний и началом нового учебного года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

«1 сентября - долгожданный праздник для учеников, родителей и педагогов, - отметил глава региона. - В Псковской области в этом учебном году образовательные организации откроют двери для 89 тысяч школьников и студентов. Но главные герои Дня знаний, конечно, первоклассники - сегодня впервые порог школы перешагнут 7 тысяч 290 детей».

По его словам, для каждого ученика и студента начинается «время новых открытий, знаний, волнений и встреч, а для преподавателей - пора напряжённой работы». «Со своей стороны, мы делаем все возможное, чтобы образовательный процесс был комфортным, познавательным и интересным», - сказал он.

Губернатор напомнил, что во многих школах сделали ремонт классов и спортивных залов, приобрели новое современное оборудование. «Впереди еще много работы, но я уверен, что мы с каждым годом будем улучшать качество образования в регионе», - отметил Михаил Ведерников.

«Конечно, это невозможно без самоотверженного труда педагогов, - продолжил он. - На вас лежит самая большая и ответственная задача - воспитать из детей честных, порядочных и образованных граждан нашей страны. И сегодня, отправляя школьников в стены учебных заведений, мы уверены в вашем профессионализме».

Отдельные слова признательности Михаил Ведерников выразил родителям учеников. «Без вашей помощи и поддержки невозможно правильно выстроить образовательный и воспитательный процесс. Спасибо вам за понимание, терпение и настроенность на диалог», - отметил он.

«Этот учебный год - особенный, он проходит в условиях строгих ограничительных мер. Уверен, что ответственное отношение и неукоснительное соблюдение всех рекомендаций Роспотребнадзора позволит начать и закончить год в привычном формате», - добавил глава региона.

Михаил Ведерников пожелал всем множество новых открытий, знаний, счастливых моментов и побед.