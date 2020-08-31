Общество

Елена Полонская: 1 сентября - начало нового пути в мир свершений, успехов и смелых экспериментов

Глава города Пскова Елена Полонская поздавила псковичей с Днем знаний, который отмечается сегодня, 1 сентября.

«Каждый год 1 сентября - это начало нового пути в мир свершений, успехов и смелых экспериментов. Прошедший учебный год был не простым для всех: учителей, учеников, родителей, но все с достоинством приняли вызов, брошенный нам самой жизнью, и смогли успешно его завершить, - говорится в поздравлении. - Я желаю всем, чтобы дальнейшее обучение проходило всегда только в реальном режиме, чтобы дети побеждали в олимпиадах, конкурсах, спортивных состязаниях. Старшеклассникам желаю успешно сдать государственные экзамены и осуществить свои мечты, первоклассникам - сохранять детское любопытство как можно дольше, чтобы оно перешло в живой интерес к знаниям».

Также глава Пскова выразила искреннюю признательность педагогам за их труд, преданность делу, за готовность работать с детьми, не считаясь с личным временем, за то, что совершенствуют свое профессиональное мастерство и с интересом овладевают новыми учебными методиками.

«От всей души желаю профессиональных успехов, неиссякаемого энтузиазма, вдохновения, здоровья, благополучия и благодарных учеников! С праздником вас и в добрый путь!» - пожелала Елена Полонская.