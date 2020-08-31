Общество

Власти Великих Лук: От качества образования зависит будущее страны

Глава города Великие Луки Николай Козловский и глава городской администрации Любовь Романова поздравили великолучан с отмечаемым сегодня Днем знаний.

«Дорогие великолучане, учащиеся, педагоги и родители! Примите сердечные поздравления с Днем знаний и началом нового учебного года! Этот праздник одинаково дорог и детям, и взрослым. Первого сентября каждый из нас вспоминает радостные моменты своих школьных дней, первоклассники находятся в ожидании новых открытий, для учителей начинается напряженная, ответственная, но интересная пора обучения. Образование – это приоритетное направление государственной политики России, от качества которого зависит будущее страны», - говорится в поздравлении.

Первостепенное внимание уделяется сфере образования в Великих Луках, отметили градоначальники. «Сегодня образовательная система Великих Лук пополняется новыми объектами: открыта современная школа на проспекте Гагарина, реконструирован второй корпус школы №6, идет строительство школы на Заслонова, которая станет образовательным, спортивным, досуговым центром района. В рамках развития дополнительного образования в северном микрорайоне города открывается кванториум. Вся системная работа по модернизации сферы образования города, планомерная реализация национальных проектов, федеральная и региональная поддержка педагогов направлены на обеспечения оптимальных условий для обучения и преподавания во имя благополучия будущих поколений», - отмечается в поздравлении.

Николай Козловский и Любовь Романова пожелали всем учащимся добиться высот в освоении знаний, а студентам – стать высококлассными специалистами, чтобы внести свой вклад в развитие города и страны. «Желаем нашим педагогам мудрости и творческого вдохновения, родителям – терпения и понимания. Пусть новый учебный год, в который мы вступаем после большого периода дистанционного обучения, станет для всех ярким и плодотворным, поможет осуществить заветные мечты. Примите пожелания крепкого здоровья, счастья и достижения поставленных целей, мира и добра! С праздником», - отметили руководители города.