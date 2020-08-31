Общество

Проект «Социальная карта Псковской области» стартовал 1 сентября

1 сентября Сбербанк и администрация Псковской области запустили проект «Социальная карта жителя Псковской области». Продукт создан на базе национальной платежной системы «Мир», предназначен для льготной категории граждан и объединит в себе несколько важных функций: платежную и транспортную, сообщили в пресс-службе банка.

Сразу после получения карты жители региона смогут использовать ее как банковскую: совершать по ней платежные операции, снимать наличные, получать пенсии и т. д. А для того, чтобы использовать ее в качестве льготного проездного билета, владельцу нужно обратиться в МФЦ с паспортом и документом, дающим ему право на льготу, для единоразовой активации сервиса. Пополнять проездной можно через любые каналы Сбербанка.

Тем, у кого уже есть карта «Мир» любого банка, оформлять новую не придется, можно сразу обращаться в МФЦ с действующей картой.

Подробная информация будет размещена на сайте ГППО «Псковпассажиравтотранс».

«Проект "Социальная карта Псковской области" – один из приоритетных для банка. Совместно с администрацией региона мы провели большую подготовительную работу, и в результате появился новый многофункциональный помощник для льготников. Мы планируем развивать проект. Так, до конца этого года у карты появится ещё одна опция – начисление выплат по социальному пособию граждан», - сказала управляющий Псковским отделением ПАО Сбербанк Анна Тарасенко.

«Учитывая демографическую ситуацию в регионе, поддержка многодетных матерей имеет важнейшее значение для Псковской области. Социальная карта – многоступенчатый проект, в создание и развитие которого были вовлечены десятки людей. Это фактически прямая материальная помощь, которую можно использовать для покупки наиболее востребованных и актуальных товаров. Очень рад, что «Сбербанк» поддержал нашу инициативу. Совместными усилиями мы создали удобный платежный инструмент, у которого, безусловно, большой потенциал», - отметил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

«Мы рады, что такой важный проект реализуется администрацией региона совместно с платежной системой "Мир" и Сбербанком. Держатели национальных платежных карт уже не первый год активно расплачиваются ими в Псковской области – за первые шесть месяцев 2020 года здесь было совершено более 3,6 млн межбанковских операций по картам "Мир". Оплата национальной платежной картой – это удобно, безопасно и технологично. Для льготных категорий граждан "Социальная карта" будет выполнять сразу несколько функций: оплаты покупок и счетов, получения различных социальных выплат, а теперь еще и оплаты проезда с учетом льгот», - директор по развитию продуктов, цифровых и технологических сервисов платежной системы Мир» Мария Точилова.

Обслуживание, выпуск и перевыпуск социальной карты ПАО Сбербанк бесплатные.