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Общество

Дети в приоритете

01.09.2020 10:58|ПсковКомментариев: 1

Новые спортзалы и компьютеры в школах, автобусы для подвоза и отремонтированные дороги, приведенные в порядок дома культуры, куда школьники отправляются на кружки после учебы. У взрослых было полгода, чтобы закрыть многие «детские вопросы», пока школьники сидели дома на дистанционном обучении и отдыхали летом. Со стороны кажется, что все хорошее достается жителям областной столицы, поэтому мы собрали самые яркие примеры из районов.

Мощный ресурс

В первую очередь, школяров из районов ждут «Точки роста» - образовательные центры с передовым оборудованием для изучения современных технологий. Их создают в школах не только в райцентров, но и в сельских. Квадрокоптеры, 3D-принтеры, симуляторы экстренных ситуаций для отработки навыков оказания первой медицинской помощи, мощные компьютеры для изучения программирования, шахматные гостиные. Помещения оформлены в светлых тонах, мебель совсем не похожа на школьные парты, все выглядит стильно и современно. В таком месте захочется проводить времени побольше. В прошлом году «Точки роста» получили восемь школ из разных районов. К началу этого учебного года подготовлены сразу четыре десятка образовательных центров. Проектная деятельность, формирование цифровых и гуманитарных компетенций - молодые люди, выросшие в небольших населенных пунктах, не будут чувствовать себя ущемленными по сравнению даже и со столичными сверстниками.

«Такие образовательные центры служат для детей прекрасным стимулом развития. Очень хорошо, что в двадцать первом веке ребята из районов не остаются в стороне от новых технологий и имеют доступ к самым передовым образовательным практикам», - подчеркивает руководитель управления образования Печорского района Сергей Авдеев.

Образовательные центры оформлены в едином стиле, по федеральным стандартам. Они создаются по нацпроекту «Образование». Вообще, многое, что делается для школьников и детсадовцев в районах — это или нацпроекты помогли, или идет реализация инициатив, заложенных в послании президента к Федеральному Собранию. Как, например, бесплатное питание для младших школьников. Это беспрецедентно, происходит впервые в истории страны. Даже в советские годы, несколько копеек да стоил обед. Сейчас родителям школьников из «началки» платить не нужно будет ничего, вообще, совсем. Учащиеся в первую смену получат горячий завтрак, во вторую смену предусмотрен обед.

Конечно, необходимо было подготовить инфраструктуру, отремонтировать (или даже создать в некоторых школах заново) столовые и пищеблоки, закупить оборудование для готовки, столы и стулья, посуду. Сама идея школьных обедов возникла не на пустом месте, ей предшествовали рейды по школам членов «Единой России». Теперь депутаты от партии самых разных уровней (от волостных собраний до Госдумы) контролируют, как идет реализация инициативы. Контроль двойной, главы районов по большей части тоже члены «Единой России», на них лежит организационная работа. Например, на днях депутат Госдумы, секретарь регионального отделения партии Александр Козловский посетил Насвинскую школу в Новосокольническом районе. Во время визита здесь завершался ремонт пищеблока, также в новом учебном году в школе заработает «Точка роста».

Партийные проекты - это успешный инструмент реализации глобальных федеральных инициатив. «Единая Россия» является самой мощной политической силой, обладающей большинством в законодательных собраниях. Отсюда возможность продвигать полезные инициативы.

Приведем еще несколько примеров из разных районов. Все они связаны с партийными проектами, с улучшением качества жизни школьников, уровня образования, интеллектуальным и спортивным развитием, с повышением безопасности и комфорта, с творческой реализацией. Остановимся на конкретике, отдельно отметив, что подобные примеры можно встретить и в соседних муниципалитетах, но расписать все - не хватит и книги. Поэтому несколько разных районов и разных сфер.

Масштаб - вся область

Пополняются автопарки. Автобусы образовательных учреждений не только доставляют детей к месту учебы и домой, они используются также во время выездов на соревнования, на творческие смотры, в театры, в экскурсионные поездки. Новенький транспорт получают не только школы, но и учреждения, занимающиеся развитием. Конкретно, автобусы этим летом получила средняя школа имени Пушкина Пушкинских Горах и Центр внешкольной работы в Кунье.

Новые автобусы поедут по отремонтированным дорогам, это повышает уровень безопасности перевозок. Нынешний год - время масштабных дорожных работ. Уже завершились или подходят к концу ремонты на дорогах Рубцово - Амосово (Палкинский район), Остров - Новоржев, Опочка - Дубровка - граница с Беларусью, Невель - Новохованск - граница с Беларусью, в деревнях Бутырки, Кривск, Киршино, Речки (Печорский район), Станки (Дедовичкий район), на улице Красноармейской в Пыталово, состоялась реконструкция моста через речку Ашевка (Бежаницкий район) и капремонт моста через речку Высека в деревне Михайловское (Куньинский район). Список опять-таки далеко неполный, эти примеры показывают, какое внимание уделено дорогам в больших и маленьких городах, поселках и деревнях. Конечно, касается это не одних только детей, но очень важно, отправляя ребенка в школу, знать, что повезут его по ровной дороге.

Не первый год проходят ремонты и обновляется аппаратура в домах культуры по всей области по партпроекту «Культура малых городов». Перемещаемся в Невель, где школьников встретит обновленный районный культурный центр. Отремонтирована сцена в зрительном зале, покрасили пол в малом зале и стены в зале на втором этаже. Новая сантехника заняла место пришедшей в негодность, произведена замена труб теплоснабжения. У фундамента соорудили отмостку. У входа в здание появился пандус. Удобно будет и инвалидам, и мамам с колясками.

Приложена рука строителей в этом году и к Родинскому ДК (Псковский район), в Пыталовском досуговом объединении создан виртуальный концертный зал, модельная библиотека — в Острове. Учреждения культуры по всей области получили специализированный транспорт (Струго-Красненский, Пыталовский, Себежский районы). Состояние сферы культуры напрямую влияет на то, каких граждан для будущего нашей страны мы растим. Креативные и успешные вырастают там, где этому уделено внимание.

Нельзя не упомянуть спортивную сферу. Тут школьников ждут новинки сразу по двум направлениям. Это ремонт спортзалов в школах и строительство ФОКОТов (физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа, проще говоря — многофункциональных спортивных площадок на свежем воздухе).

Искусственный газон, вагончики с раздевалками, электричество, крытая трибуна, прорезиненное покрытие на беговых дорожках - это ФОКОТ в Плюссе ждет первого удара по мячу. Своего стадиона в поселке никогда не было, теперь там надеются выйти на спортивные вершины. И снова помог партпроект, на этот раз «Детский спорт». Такой ФОКОТ уже есть в Великих Луках, следующие на очереди - Печоры, Себеж и Псков.

К новому учебному году в порядок привели более десятка школьных спортзалов по тому же партийному проекту и нацпроекту «Образование». Круппской школе (Печорский район) выделен на это один миллион рублей. Новый пол, окна, двери, сантехника в раздевалках, обновленное покрытие стен и потолка, замена электрики и радиаторов отопления - в таком зале с гордостью смогут принимать соревнования районного уровня, а занятия на уроках и в спортивных секциях будут приносить удовольствие. И опять же, спортзалы обновляют не только в районных, но и в сельских школах. В списке учреждения из Бежаницкого, Великолукского, Палкинского, Дедовичского, Опочецкого, Дновского, Гдовского, Невельского, Псковского, Порховского, Пушкиногорского, Красногородского, Струго-Красненского районов.

Мелких задач в этом списке нет. Каждая решенная проблема - это повышение качества жизни в отдельной деревне, в районном поселке. Малые дела превращаются в одно большое доброе начинание, в центре которого стоят потребности конкретного человека.

Валентина Семенова

Теги: #дети #образование
Источник: Псковская Лента Новостей
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