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Командующий ВДВ Андрей Сердюков наградит победителей и призеров конкурса «Десантный взвод»

Командующий Воздушно-десантными войсками Андрей Сердюков примет участие в торжественной церемонии закрытия международного конкурса «Десантный взвод» на полигоне «Завеличье» Псковского гвардейского десантно-штурмового соединения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-центре конкурса «Десантный взвод» АрМИ-2020.

Андрей Сердюков наградит победителей и призеров конкурса, а по окончании торжественного мероприятия встретится с главами иностранных делегаций, победителями и призерами состязания.

В международном этапе состязаний «Десантный взвод» принимало участие более 200 участников, выступавших в составе 11 команд.

Соревнования проходили в четыре этапа. На первом этапе команды осуществляли десантирование в составе взвода и совершали марш-бросок на 10 км.

В рамках второго этапа военнослужащие соревновались в индивидуальной гонке на боевых машинах с боевой стрельбой, преодолевали естественные и искусственные препятствия, а также участвовали в биатлоне в составе взвода со стрельбой из стрелкового оружия и гранатометов (без экипажей боевых машин).

В ходе третьего этапа они участвовали в гонке преследования на боевых машинах и осуществляли ориентирование в составе отделений.

На финальном этапе военнослужащие соревновались в преодолении полосы препятствий, стрельбе из различного стрелкового оружия, совершали индивидуальные прыжки на точность и выявляли лучших в рукопашных схватках.