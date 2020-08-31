Общество

Более миллиона человек заразились коронавирусом в России

За время пандемии в России с нарастающим итогом зарегистрировано 1 млн 48 случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки в стране заразились 4 тысячи 729 человек.

«За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 - 4 729 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 1211 (25,6%) без клинических проявлений», - говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса, пишет РИА Новости.

Согласно данным штаба, суточный рост числа заразившихся уже 17 дней не превышает 0,5%.